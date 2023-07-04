工商協進會4日召開會員大會，蔡英文出席致詞時，主動提及金融業界關切的金融營業稅調降一事。她指出，稅制的改變與改革與改變，都需要通盤檢討，而從2014年開始金融營業稅的2％稅款撥入「金融業特別準備金」到明年年底時將屆滿，屆時，對整體稅制，可以進一步調整與評估金融業營業稅的調降。