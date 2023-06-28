數據顯示，智慧手錶市場第一季進貨量為19萬台，年對年下滑18.1%，下滑原因為經濟持續的不穩定、通貨膨脹以及智慧手錶大廠第一季尚在去化庫存，並放緩新品上市的時間，反應出持續低迷的市場需求。而智慧手環市場的進貨量為10萬台，年對年衰退19.2%，智慧手環市場則因為廠商希望提高產品平均售價(ASP)，而不斷將產品從手環轉換到更高單價的智慧手錶類別，造成台灣智慧手環市場的持續衰退。

智慧耳機方面，第一季進貨量為52萬台，年對年衰退19.6%，其中真無線藍芽耳機(TWS)台數占比為89.7%。台灣智慧耳機市場亦受到消費者資金使用優先順序的影響，消費者更傾向將資金用在旅遊、餐飲及娛樂等用途，再加上台灣智慧耳機市場需求放緩，前兩年的基數較高使得年對年進貨台數下滑。

IDC助理市場分析師江靖婷表示，部分廠商先前預期經濟狀況的影響僅只於上半年，然而穿戴市場的飽和以及消費者可用資金的重新分配將持續影響2023整年度的市場發展。綜觀2023全年，整體穿戴市場進貨台數將衰退4.4%至396萬台，其中智慧手錶下滑7.9%，智慧手環下滑4.7%，而耳機產品則是下滑3%。