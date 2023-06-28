據界面新聞報導，6月27日，空巴亞洲總裝生產線首次向歐洲航空公司客戶交付客機。當天，匈牙利威茲航空（Wizz Air）從位於天津的空巴亞洲總裝線接收一架A321neo飛機。交付儀式中，威茲航空透露，未來六到七年將繼續接收300餘架空巴飛機，首次從天津順利交付後，未來會在天津接收更多的飛機。

報導稱，為了應對A321機型不斷增長的市場需求，空巴於2022年將A320系列飛機亞洲總裝線生產能力擴展至A321飛機，並於今年3月份完成首架A321neo交付。A321neo是空巴A320系列機型的最大成員，擁有單走道飛機中更為寬敞的客艙，最大載客量可達244人，最遠航程4700海浬。

報導稱，作為歐洲最大的低成本航空公司之一，此次威茲航空接收的A321neo飛機座位數量就接近最大載客量，為239座、單一經濟艙佈局。威茲航空方面稱：「使用A321neo飛機為我們帶來明顯競爭優勢，因為它的運營成本相對更低、更高效。」威茲航空為全空巴機隊，且A321飛機佔比最高。威茲航空表示，其致力於為旅客提供安全且低價的航班，而A321neo飛機就是實現目標的重要支撐。

不過，以往威茲航空都是在德國漢堡等空巴歐洲總裝線接收飛機，空巴亞洲總裝線主要是向中國航空公司、東南亞航空公司交付飛機。關於為何跨洲際接收飛機，威茲航空CEO Jozsef Varadi向界面新聞等媒體回應稱，相比德國漢堡，目前在天津交付的飛機更加準時。「而且我們對空巴有十足的信任，相信天津總裝線在設計、質量、交付等方面都是沒問題的。」

空巴中國首席運營官程龍接受採訪時也談到，空巴的客戶、員工及生產線都是全球化的，在全球化基礎上又確保全球統一標準，例如測試流程、交付流程等完全一致。他表示，空巴在全球設有十條生產線，各個生產線傾向於為本地航司客戶交付飛機，但是並不排除用當地生產線為其他境外航司交付飛機的可能性，這也是空巴很早之前就開始做的事情。

報導稱，本次交付背後，還有一家中國企業扮演著至關重要的角色——航空工業集團旗下中航租賃公司。威茲航空在交付儀式上表示，如果沒有中航租賃融資支持，就很難順利完成交付。過去十多年來，中國的航空租賃市場對威茲航空具有重要戰略意義。

報導稱，威茲航空解釋，飛機的融資對其機隊擴張非常關鍵。十多年前如果需要找融資購買飛機，他們會優先考慮洛杉磯、愛爾蘭等西方投資方。但是近十年來，全球市場格局發生深刻變化，現在融資主要通過中國和日本市場。中國融資體制的競爭力在不斷提高，中國的租賃機構可以提供最低成本的融資服務。

報導稱，在飛機融資、飛機交付之外，威茲航空還在尋求與中國的更多合作機會。威茲航空CEO Jozsef Varadi 表示，接下來威茲航空願意在供應鏈方面與中國客戶合作，主要是圍繞飛機本身的產品，包括發動機、航電設備、座椅等。

報導稱，基於未來3到5年的中長期規畫，威茲航空也會進一步考慮在中國市場拓展航線網路。威茲航空CEO Jozsef Varadi表示，現在威茲航空有能力運營阿布達比飛往成都的航班，但是阿布達比到北京航線距離較長，他們所使用的機型尚無法實現。待訂購的空巴超遠程型A321XLR投入使用後，才能考慮能否把航線網路擴展到中國市場。