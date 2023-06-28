凌玉芳指出，第一階段試驗療效初步分析數據顯示，主要與次要療效指標皆達標，其中以80mg劑量組療效最佳。本試驗案的主要療效指標為：與治療前相比，給予受試者大腿一次CBL-514治療後2週與4週，3個劑量組的橘皮組織嚴重程度總分(Cellulite Severity Total Score)變化。

結果顯示，三個劑量組別在一次CBL-514治療後2週與4週，其橘皮組織嚴重程度總分相較於治療前皆明顯降低，顯示三個組別皆能明顯改善橘皮組織嚴重程度；其中又以80mg 劑量組別的療效最佳，與治療前相比，CBL-514一次注射治療後2週與4週，橘皮組織嚴重程度總分可分別減少2.00±0.93和2.63±1.51。

次要療效指標為：與治療前相比，受試者大腿給予1次CBL-514治療後2~4週，橘皮組織嚴重程度等級(Cellulite Severity Level)至少改善1個等級的百分比(％)。試驗結果顯示三個劑量組相較於治療前，接受一次CBL-514治療後2週與4週皆可明顯改善橘皮組織嚴重程度等級；其中又以80mg劑量組療效最佳，與治療前相比，高達87.5%的受試者大腿在接受一次CBL-514治療2週與4週後，橘皮組織嚴重程度可改善至少一個等級。

本二期臨床試驗第二階段正於美國5個試驗中心進行收案，其單位劑量與80mg劑量組的單位劑量相同，每位受試者大腿接受至多兩次CBL-514治療，每次治療的總劑量合計不超過320mg。第二階段相關數據蒐集預計將於2023年Q4完成，並於2024年Q1取得臨床統計結果，惟實際時程將依執行進度調整。

據Future Market Insights的報告預估2028年全球橘皮治療市場規模將達到52億美元。