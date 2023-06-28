恆春警分局為防制青少年利用暑假期間邀約至墾丁等度假勝地飆車，將展開台26線防飆勤務部署。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

據恆春警分局統計，6月1日至今，警方在台26線共取締12件青少年無照駕駛、310件超速、3件改裝變更車體違規，對此，有鑑於暑假將至，警方除例假日強化路檢攔查外，平日也將加派警力在易肇事路段取締，同時也將展開防飆勤務全面加強取締。

恆春警分局表示，從6月1日開始加強台26線勤務執法以來，已取締青少年無照駕駛12件、改裝變更車體違規3件、超速行駛310件，另外通報產生噪音車輛15部，移請環保局及監理站召回檢驗及裁罰。

警方說，暑假來臨，為防制青少年利用暑假期間邀約至墾丁等度假勝地飆車，將展開台26線防飆勤務部署，除例假日強化路檢攔查外，平日也將加派警力於易肇事路段，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音車輛加強稽查、取締。

恆春警分局長林明波表示，從事危險駕車行為、也就是飆車，除可依道路交通管理處罰條例最高處3萬6000元罰鍰及吊銷駕照外，還會觸犯刑法公共危險罪，請大家勿以身試法。