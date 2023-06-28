此外，若新增其他適應症或其他L606衍生產品，還可以再行分別收取產品開發里程金各1千萬美元。

國邑*總經理甘霈表示，未來將持續洽談歐洲、日本、中國等地其他區域的PH-ILD授權。

甘霈表示，Liquidia為美國前二大開發曲前列環素藥物公司，專注於肺高壓疾病藥品的開發和銷售。簽約後，L606新藥用於PAH及PH-ILD二項適應症的北美市場後續臨床研發支出及商業行銷等費用將由Liquidia全權負責。而L606新藥未來也將由國邑*負責臨床開發至上市銷售階段的cGMP生產，並以雙方合意價金售予Liquidia。

肺高壓是一種致命的罕見疾病，國邑*的L606主要用於治療PAH及PH-ILD。目前治療PAH的藥物可分為口服、吸入以及持續注射三大類共16款藥，治療PH-ILD更只有2款吸入性藥物。

吸入式藥物以Tyvaso/Tyvaso DPI為市場上主流，但因使用頻率為每4小時一次，每天4次，不僅睡覺時必須中斷服藥，上呼吸道也有毒性刺激反應，因此目前只有約8.6%的第一類肺高壓患者使用，仍有很大的市場空間。

甘霈說，國邑*的L606屬於長效緩釋劑型，每12小時一次，每天2次即可，不僅全天維持藥效，也可降低上呼吸道的毒性，因此相對容易受到醫生及患者採用。目前L606正於美國進行治療PAH的三期臨床試驗，3月時也向美國FDA申請擴大收案病患族群變更，加速臨床試驗收案速度。未來若順利取得藥證，國邑*不僅希望將L606取代現有吸入藥物市場，更希望利用其方便、副作用低的優勢，擴展至口服及注射市場。

根據資料顯示，截至2021年美、歐、日、中的PAH及PH-ILD病患數已大於30.2萬人，且逐年增加。聯合治療公司(United Therapeutics，Tyvaso製造商)年報，吸入藥物Tyvaso/Tyvaso DPI在2020年的營收約4.83億美金，2022年營收達8.73億美金，年複合成長率高達29.15％，JP Morgan的市場預估至2026年可望超過20億美元，市場相當驚人。

2020年第一類肺高壓藥物在美國市場已有42億美金，預估第三類間質性肺病相關肺高壓亦將會高達14～20億美金。