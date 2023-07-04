國軍今日在屏東進行飛彈操演。國防部表示，自今(4)日8時許，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30、轟-6、運-8反潛機等各型機計24架次出海活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

24架共機4艦又來亂，9架越中線挑釁。( 國防部提供)

國防部重申，維持區域安全穩定，是區域各方的共同責任；國際社會對此亦有高度共識，任何可能帶來衝擊的挑釁行為，都無益於區域安全。