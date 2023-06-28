蘋果將在今秋發表iPhone 15系列手機，外媒預估，鴻海旗下富士康將成為iPhone 15最大組裝廠，擁有將近6成的訂單量。但近年在中美貿易戰與客戶要求帶動下，鴻海與和碩等台廠紛紛前往印度設廠，引發大陸政府與媒體高度關注。

綜合陸媒報導，28日在天津達沃斯論壇現場，針對陸媒提問蘋果供應鏈是否會移出大陸時，劉揚偉回應：「沒有」。他表示，所謂的去風險化並不是去產能化，「這種風險是管理上的風險，不是產能上的風險，例如碰到地震、風災等，主要不是去風險，而是為了企業的可持續發展」。

報導指出，鴻海今年3月曾經發推文表示，劉揚偉在印度訪問時，與印度總理莫迪會面。知情人士透露，富士康決定再投資7億美元，在班加羅爾新建一家工廠，生產蘋果iPhone零部件，以及生產蘋果產品的耳機。

劉揚偉近日受訪時也表示，隨著中美關係緊張，鴻海設法去風險化，正重新布局部分供應鏈，並大舉押注電動汽車，希望未來數年能拿下5％的全球電動車市占率。