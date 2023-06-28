賽前上半季淘汰指數只剩1的味全龍頂著5分落後壓力上演逆轉秀，靠著吉力吉撈・鞏冠2支關鍵安打追平、超前，個人敲出雙安、貢獻4打點，以10比7擊敗中信兄弟，也保住爭冠一絲希望，賽後龍象2隊淘汰數字同為1。

龍隊昨天不敵「黃衫軍」，今天只要再輸就將退出上半季爭冠行列，此役先發投手郭郁政遭到狙擊，僅投4局被敲8支安打、包含2轟，失7分，但接替上場的6位牛棚投手都力保不失，也讓龍隊有了反攻機會。

5局下龍隊趁著兄弟先發投手金安不穩之際展開反攻，滿壘時先靠著劉基鴻二壘打追回2分，吉力吉撈同樣再敲出二壘安打追平，6局下2出局滿壘時再敲出帶有2分打點的超前安，個人雙安、貢獻4打點獲選單場MVP。

2支安打吉力吉撈都是鎖定第1球就積極出棒，他表示，當時球隊處於落後，但仍告訴自己放輕鬆，球會進來好球帶，把自己節奏做好就好，「落後時大家都還是很有信心，最近我們的打擊不錯，所以不會擔心，做好選球，能給對方適時一擊時就不要客氣。」

總教練葉君璋看到子弟兵能克服5分落後、成功逆轉也感到十分欣慰，「這場是滿精彩的比賽，兩邊都沒有放棄，到最後我們雖然領先3分，但對方也是有可能一棒逆轉，也看到我們的選手真的有成長，能守下來真的是不簡單。」

葉總也對自家牛棚的表現感到滿意，尤其是在近期先發洋投只剩鋼龍1人的情況下，牛棚扛起重責，「老實講，對我們來說，牛棚是很重要的戰力，要贏球牛棚角色很吃重，很開心他們表現得很好。」