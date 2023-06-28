新華財經28日報導，對此，華虹半導體董事會表示，這起認購案將使公司能透過股本融資進入大陸資本市場，從而拓寬公司的籌資管道及股東基礎，並改善公司的資本結構。

此外，華虹董事會認為，人民幣股份發行將能夠進一步加強該公司的財務狀況，滿足營運資金需求，預期認購案將有助華虹提升產能及研發能力，鞏固其在大陸的純晶圓代工企業的地位。

報導稱，在美國封堵壓力下，大陸政府當前正積極扶持本土有實力的半導體企業，並鼓勵其在資本市場上市籌資。中國證監會6月6日剛同意華虹半導體在上交所科創板IPO的註冊申請。此次科創板IPO，華虹半導體擬募集180億元，用於華虹製造（無錫）專案、8吋廠優化升級專案、特色工藝技術創新研發專案、補充流動資金。

華虹半導體科創板招股說明書顯示，2023年1～3月，公司營收為43.74億元，年增14.90％；扣非後歸母淨利潤為10.01億元，年增68.93％。該公司預計，其2023年年1～6月的營收區間約85.0億元至87.2億元，年增7.19％～9.96％；預計可實現扣非後歸母淨利潤約11.5億元至16.5億元，年增2.93％至47.69％。

6月28日，在港股上市的華虹半導體H股股價跌1.39％，今年6月16日至28日期間，其股價累計下跌了10.81％。