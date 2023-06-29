關注美股28日表現，S&P500收盤下跌1.55點，下跌幅度0.04％，收在4,376.86 點；道瓊指數下跌74.08點，下跌幅度0.22％，收在33,852.66點；那斯達克上漲36.08點，上漲幅度0.27％，收在13,591.75點；費城半導體指數小跌32.93點，收在3,609.48點，跌幅0.90％。

群益投顧表示，美官方與市場對景氣前景看法迥異，結果導致股價提前反應「降息對評價挹注」後，反面臨利率政策未如預期轉鴿，卻有景氣衰退風險的壓力。利率政策能否轉成挹注尚無契機，上檔仍顯承壓情況下，擇強守技術面應對，預料短期指數區間將落在16,750～17,150點。

第一金投顧表示，台股今年上半年漲逾兩成，近期受到人工智慧（AI）類股漲多拉回，加上季底結帳賣壓，大盤量縮回檔，下檔月線、季線及半年線上揚，下檔有支撐力道。

此外，7月底生技展登場，資金湧進生技醫療類股，可擇基本面佳個股伺機佈局。第三季選股回歸基本面，布局有業績題材、低基期及產業進入旺季等個股，聚焦生技醫療、汽車零組件、蘋果概念、工具機、觀光航空等類股，慎防修正風險，嚴控資金持股水位。