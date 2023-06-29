有些人天生喜歡挑戰自我，只要有機會擺在眼前，即使有困難也會迎難而上，《摘星工廠》運勢專欄指出獅子座、牡羊座、處女座擅於面對各種困難，別人認為無法辦到的事情，越能激起他們的征服慾望，即使過程不被看好，依然能克服並創造奇蹟。
▍獅子座
獅子座喜歡挑戰自我，只要有任何機會擺在眼前，獅子座不會輕易放過，認為做別人不敢做的事情，才能讓身邊的人刮目相看，同時能激起他們的征服慾望，即使過程中不被看好，依舊能克服困難並創造奇蹟。
▍牡羊座
當牡羊座眉頭一皺發現事情不簡單時，會激起他們挑戰慾望，並嘗試各種解決辦法。牡羊座有著「鬥士」的靈魂，認為人生若失去挑戰就毫無意義，所以對於別人說無法辦到的事情，牡羊座會興奮到忘了害怕。
▍處女座
處女座勤奮積極，往往都是默默努力做事，平時也很少會和其他人說自己的事。而處女座對於想做到的事，會有堅忍不拔的精神，面對打擊，能笑而不語，同時散發出「你不會懂」的自信，認真努力做到底向大家證明。
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