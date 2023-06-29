美國總統拜登宣布，擬在基礎建設法中提撥逾420億美元(折合新台幣約1.3兆元)，打造全美高速網路。這筆420億美元資金已經由國會透過基礎建設法提撥，且由美國商務部監督，預定未來兩年內透過寬頻公平、使用與部署計畫分配；預估各州將獲得至少1.07億美元，其中有19個州則將獲得超過10億美元。

以台灣網通廠來說，包括仲琦、啟碁、智易等主力市場多在北美，近2~3年來，因應美中科技戰加溫，網通廠也紛紛在大陸之外另闢生產基地，主要集中在越南，有啟碁、智邦(2345)以及智易等，中磊則選是在菲律賓，為的就是針對客戶的需求可以有更彈性的產能調配，不僅如此，啟碁目前也正在評估在北美建立生產基地，主要就是針對當地客戶，顯示出台系網通廠在美國市場的重要性日益提升。

美國力拚網路基礎建設，由於幅員廣闊，整體衍生商機驚人，但現些段有鑑於美中關係緊張，加上網路攸關國安問題，故此波商機大陸網通業者接單機會有限，換言之，台系網通廠將有充足的發揮空間，未來數年營運可望再添動能。