國民黨台北市議員柳采葳29日舉行記者會，踢爆北農的冷鏈系統根本沒有按時啟動，質疑北農最自豪的應該不是完成冷鍊保鮮最後一哩路，而是巴結陳吉仲的最後一哩路。（丁上程攝）

國民黨台北市議員柳采葳29日舉行記者會，踢爆北農的冷鏈系統根本沒有按時啟動，存放蔬果菜品的區域，溫度甚至高達30度。（柳采葳提供／丁上程台北傳真）

北農管理部經理涂昆祺表示，批發市場的冷鏈系統會依照蔬果冷藏車抵達時間進行開機時間的調整，只要在冷藏車抵達前30分鐘啟動即可。（丁上程攝）

國民黨台北市議員柳采葳29日上午舉行記者會，揭露台北農產運銷公司低溫卸貨區的冷鏈系統，原本都固定在晚間7點啟動，不過經北農內部人員爆料，明明已經到了啟動時間，但不僅系統沒開，內部溫度甚至高達30度。對此北農則解釋，冷鏈系統的啟動時間，會依照蔬果冷藏車抵達的時間進行滾動式調整，放在現場的蔬果也並非需要冷藏的品項，因此不會有影響。

柳采葳表示，去年北農總經理翁震炘與董事長黃向羣大動作召開記者會啟用「低溫卸貨區」，農委會主委陳吉仲更表示低溫卸貨區的啟用，是完成冷鏈保鮮的最後一哩路，不過時隔半年就遭踢爆冷鏈系統根本都沒按時啟用。

柳采薇進一步表示，北農建立冷鏈循環系統，號稱冷鏈保鮮最後一哩路的「低溫卸貨區」，但裡面存放蔬果的溫度竟高達30度，柳采葳議員就質疑，這樣的溫度下根本不是冷鍊保鮮，而是放置在高溫下，她更批評，北農最自豪的應該不是完成冷鍊保鮮最後一哩路，而是巴結陳吉仲的最後一哩路。

對此北農管理部經理涂昆祺表示，批發市場的冷鏈系統會依照蔬果冷藏車抵達時間進行開機時間的調整，只要在冷藏車抵達前30分鐘啟動即可。涂昆祺直言，站在節約能源的角度，並非一整天都會啟動冷鏈系統，議員提供的照片與影片，現場擺放的蔬果屬於常溫蔬果，因此不需要啟動冷鏈系統，低溫部分確定沒有損壞蔬菜，卸貨有分低溫和常溫區，著重是在低溫冷鏈產品，保證蔬果是新鮮。