CRIF針對台灣產業的「固本」，提出五個產業發展布局建議：

第一，台灣應做好兩個3/7布局配置。第一個3/7布局，是指因應區域經濟需求，70％產能可以規劃設在海外，但是30％關建產能必須保留在台灣。也不要讓台灣以外任何單一國家產能超過總產能的30％，避免產能過於集中，成為不可預測的風險。第二個3/7布局，是指研發能量最多30％放在海外，70％研發能量須留在台灣。特別是高階產品的研發應竭盡可能地留在台灣，核心技術也不應移轉給任何國家，以確保台灣在全球供應鏈的技術地位無可取代。

第二，佈局供應鏈的深度。台灣要成為最頂尖的供應鏈，在供應鏈中的價值鏈位置將是決定供應鏈是否穩固的核心條件。加速捨棄低毛利產品，專攻高毛利產品，並持續向上游發展，在供應鏈價值鏈中找到最有價值位置，使國際客戶無從找尋替代供應商。

第三，朝向多元化的頂尖科技布局。產業布局要因應未來的國際趨勢，台灣沒有天然資源，因應極端氣候影響人類生存，更不能只押寶在電子科技業。因此，除了頂尖AI應用科技之外，在農業科技（糧食鏈）、環境生態科技和新能源與儲能科技方面，台灣必須急起直追進行布局。

第四，有序降低中國生產基地的布局。無論中美關係的變化以及兩岸的安全關係，台灣自1990年以來在中國大陸深耕超過30年，截至2021年台灣接單海外生產比重高達51.6％，其中中國大陸生產就占42.4％。雖然台灣花了六年時間，將中國大陸生產比重從2016年高點的49.8％下降至2021年42.4％，但是整體海外生產仍有超過82％的比重是由中國大陸生產，顯示在中國大陸集中生產的重要性並沒有動搖，這對台灣產業發展來說，仍然具有極高的風險。因此，台灣產業應該有序做好降低中國大陸生產的準備，並在最短時間內將中國大陸的生產比重由目前的42.4％降低至30％以下，如果以每年降低3個百分點為目標，2026年中國大陸生產占台灣整體海外生產比重應該要低於3成。

第五，是集中資源，聯手產官學投入未來科技的先期研發布局。台灣產業的研發能量相當分散，即使個別公司投入大量的研發資源，但仍然只著重在本身所處的產業，沒辦法在未來科技的廣度和深度為根，因此惟有產官學集中資源、鎖定目標合力研發，才能夠快速地在未來科技上建立台灣在國際的根基。

CRIF認為，台灣經濟的未來希望，將建立在強大的全球經濟連結，從這個角度思考，絕不是寄託於某一個產業或某一個企業身上，而是連結台灣本土資源至全球供應鏈，使台灣成為那一顆若鬆動就會使整個產業全盤瓦解的關鍵螺絲。（2-2）