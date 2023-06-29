野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金經理人Yoshihiro Miyazaki表示，即便日經指數創33年的新高，然而評價面依舊相對美股便宜，過去日本股市漲幅相對有限，目前日股本益比僅為17.4倍 ，仍遠低於美股標普500指數，日本企業獲利增速大幅超越美國及歐洲。在貨幣政策方面，日本央行總裁植田和男(Kazuo Ueda)赴國會報告時表示，不會匆促調整貨幣政策，將耐心地維持寬鬆，工資成長不是實現目標或調整政策的必要先決條件，央行決策的關鍵在於通膨是否會以2%的速度穩定和可持續性的上升，直到能以穩定方式實現2%的通膨目標。對比歐美持續升息，日銀寬鬆政策正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，因此激勵股價表現。

Yoshihiro Miyazaki指出，日圓長期偏弱趨勢，在政策性引導貶值下，有利強化企業的基本面，成為日本企業獲利強勁增長的主因。匯率貶值對企業到底有多重要？根據野村證券在2022年針對231家日本上市企業所做的研究，發現日圓每貶值一元，營業利益平均增加0.51%，有利出口競爭力與企業獲利表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步說明，判斷日本經濟是否已走出陰霾？可觀察這二個指標，一是薪資成長水準，日本最大聯合工會 Rengo 於5/10公布春鬥結果，整體調薪幅度達到3.67%、中小企業調薪幅度也達3.61%，調整幅度創30年新高。另一是日本CPI成長率回到1990年代初期水準，由通縮轉向通貨復膨 (也就是溫和通膨)。

張繼文進一步表示，日本這次真的不一樣，擺脫通縮冏境走出失落的30年！日本自1990年代初發生泡沫經濟後，長期令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期性的通縮與經濟停滯，過去30年日本平均每年GDP成長率不到1%。有別於過往，現在的日本蓄勢待發，經濟穩健成長、數據表現優於預期，加上弱勢匯率有利日本企業財務結構改善，帶動企業獲利、增加投資、活絡就業及薪資成長，內需消費受惠於薪資成長，形成良性的循環，隨著疫情解封，消費支出將強勁增長，有助於支撐日本經濟，日本股市後續潛力值得期待，吸引力十足，因此樂觀看待日股未來的表現，建議投資人依據己身風險承受度，迎接這波日本股市榮景，掌握進場佈局的好時機。