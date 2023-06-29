交易糾紛爆衝突？ 高雄知名應召店遭倒車衝撞 駕駛遭逮回 20:122023/06/29 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄某應召站遭人倒車衝撞，不排除是色情交易糾紛，警方還在釐清當中。（讀者提供／崔正綱高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄新興區七賢二路某應召店今日稍早遭人倒車衝撞，警方獲報到場，目前將倒車主嫌控制，帶回派出所釐清作案動機。據悉，該應召店是店叫大亨貓仔琪應召集團總部，至於是否涉及色情交易糾紛，仍待警方釐清。 救人反被救！拖吊車山區救援迷途 駕駛走2小時才有訊號報警獲救 醉漢路倒遭小黃輾爆頭慘死 司機「未注意車前狀況」也揹責 台東台11線2車對撞「1車90度側翻」 3人1狗一度受困 #高雄 #新興區 #應召店 #衝撞 #倒車 也許您會感興趣 推薦閱讀 王品搶攻韓式料理 初瓦台中旗艦店開幕 13:052023/06/29 財經 啟用不到一年！高雄籬仔內公園傳柏油塌陷、軟墊空心 工務局回應了 16:092023/06/29 生活 新車安全評等結果出爐！CR-V僅獲3星 「這台車」奪下5星 18:312023/06/29 生活 高雄IMC工商交流會登場 55廠商開拓新契機 17:562023/06/29 財經 台灣最富里出爐！新竹市東區關新里蟬聯冠軍 19:272023/06/29 財經 追撞小黃想逃卻無法安全駕駛 衝撞員警遭拖下車發現車內藏毒 11:532023/06/29 社會 台東暴雨車禍頻傳 轎車失速自撞「半邊全爛」駕駛獲救無生命跡象 18:562023/06/29 社會 一「眼」不合酒客爆衝突 旁邊圍觀的他因這身分也慘了 10:382023/06/29 社會 搶攻暑假商機 高雄福華攜手衛武營推親子主題房 17:362023/06/29 寶島 漢翔擴建岡山園區遭批毀林 高雄在地青年團體曝可砍原因 12:152023/06/29 生活 響應完善社區急救之鏈！ 中保科技集團捐贈100套AED 19:232023/06/29 生活 駕贓車從新北玩到嘉義 小客車自撞圓環「燒成廢鐵」 13:392023/06/29 社會 電動車需掛牌 警前進工業區宣導：小心買到「借屍還魂」贓車 10:442023/06/29 社會 台中人久等了！ 王品韓料「初瓦」旗艦店插旗七期商圈 14:042023/06/29 生活 王座6月30日登錄興櫃 下半年啟動橋村炸雞加盟制 14:172023/06/29 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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