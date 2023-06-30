消息人士表示，對於這家成立僅一年的公司，此輪籌資給予的估值達到40億美元。

Inflection在上個月發布聊天機器人Pi。該公司由Google DeepMind共同創辦人Mustafa Suleyman和LinkedIn共同創辦人Reid Hoffman所創立，其業務聚焦於打造面向消費者的AI產品，被視為是ChatGPT之父OpenAI最大的競爭對手。

該公司在2022年初舉行第一輪籌資，向創投公司Greylock、微軟及創辦人之一Hoffman籌得2.25億美元。

Inflection執行長Suleyman周四表示，大部分籌得的資金將用於增強運算能力，以開發出更強大的基礎模型（foundation model），「我們將打造一個由大約22,000個H100晶片組成的集群，比用於訓練GPT4所需的運算力高出3倍。速度和規模讓我們能構建具差異化的產品」。

微軟是最初的投資人，同時也是Inflection競爭對手OpenAI的支持者，這次也參與了Inflection最新一輪籌資。

Inflection表示，輝達、Inflection創辦人之一Hoffman、微軟創辦人比爾·蓋茨以及谷歌前執行長施密特（Eric Schmidt）也參與這輪投資。