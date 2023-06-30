PChome用性騷哏販售產品，引發網友不滿，如今已刪除貼文並道歉。(圖／PChome臉書)

黑人陳建州遭女星接連指控性侵未遂，引起軒然大波，未料網購平台PChome竟拿來當哏，進行業配，網友看到後極為不滿，在貼文底下大罵，PChome事後緊急刪除文章並且道歉。

PChome臉書粉專在昨(29日)貼出自拍器產品文，但內文卻用陳建州性騷案當哏，先是說「在面對職場前被教導時，對話總會夾帶一些讓人困惑的訊息，這真的是前輩的真面目嗎？」，接著設計對白中還出現「傳自拍照給白人哥看看呀」、「哇謝謝白人哥」、「教妳那麼多，要先親我一下」對話。

文章貼出後，立刻遭到大量網友砲轟：「性騷還拿來當哏」、「這小編是誰？可以開除了」、「無聊當有趣」、「你們是不是覺得自己很幽默」、「完全笑不出來」。

PChome隨後緊急刪除貼文，並且在今天(30日)由社群主管出面道歉，表示對於昨天不當PO文致上最深歉意，同時將會加強內部訓練，並且積極加入不讓受害者一個人的連署行動，讓MeToo聲音擴散的更廣。