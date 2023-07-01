Fed緊盯的通膨指標PCE物價指數5月跌破4％，來到3.8％的逾2年新低，市場買盤信心大振，3大指數開高走高，道瓊工業指數收盤大漲近300點或0.8％，標普5百與那斯達克分別勁揚1.2％與1.5％。

美股周、月、季與上半年表現還繳出大四喜，全數以長紅做收。標指與那指月線大漲逾6.5％，創去年10月以來最大漲幅；標指季線也漲8.3％，連三紅，那指飆12.8％，連兩紅；上半年標指大漲15.9％，創2019年以來最大漲幅，那指更暴漲31.7％，為1983年以來同期最強表現。

帶動美股上半年大漲的主因為通膨下滑，市場預期Fed將暫停升息、甚至可能轉向降息。

最新的PCE數據強化市場此一預期，Harris金融集團管理合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，「這是抗通膨的一大利多，你除非沒有仔細看，不然就會認同通膨確實已經降溫。Fed暫緩升息是正確的決策，而且有必要持續按兵不動，由於已馴服通膨怪獸，Fed應避免升息過頭導致經濟衰退。」

展望後市，由於短線漲幅已大，加上獲利基本面有轉疲跡象，市場分析師認為第三季可能以盤整居多，甚至拉回修正。

富國銀行證券股票策略師韓安娜（Anna Han）指出，「從技術面的角度，這波由大型股帶動的漲勢已經漲過頭，也就是市場已經超買，我們認為漲勢將會休息。」

巴克萊股票策略師克里希納（Venu Krishna）上周五發表研究報告表示，「今年初以來，大盤多頭行情主要是由人工智慧（AI）概念股所帶動，由於獲利預測普遍下修，大盤短期可能面臨拉回的風險。」