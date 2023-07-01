淨零碳排，是近年來備受關注的國際議題，富旺國際（6219）2014年率先將ESG理念融入營運方針，接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，落實綠色企業承諾，攜手台大實驗林於南投溪頭營林區認養紅檜造林地，面積已達1公頃，十年來造林約1,800株紅檜木，碳吸存量約達112噸，實踐減緩地球暖化的社會責任，推動興林護林愛林。

富旺董事長林正雄強調，富旺深耕房地產30多年，建築如樹，必先根植大地，才能向上枝繁葉茂，而蓋房子是先破壞再建設，「所以，我們必須要為客戶建設出更好的環境，打造宜居的家」。

富旺近年來旗下造鎮案皆以美化城市市容為出發，藉由友善環境與樹相融的景觀規劃，紓緩熱島效應、增加含氧量。

富旺國際今（1）日企業家庭日，帶領上百位員工與眷屬前進山林，傳達淨碳理念，推動環境保護意識，當天齊聚溪頭參與植樹養林活動，協力照護讓樹林健康茁壯，打造水土保持綠帶，讓鳥蝶棲息，達到生態平衡共好，共同守護大自然。

富旺總經理林宗毅表示，在歡樂氣氛下學習環境教育知識，透過健走享受芬多精洗禮，以行動呼應「造林造福、代代相傳」，譜寫幸福企業發展與自然環境共榮的永續篇章。

富旺國際目前台中《心海城》總銷10億元、雲林《雲科莊園》總銷近6億元，正在陸續交屋中，可望為第二季挹注亮眼佳績；下半年進入入帳高峰期，包括新竹《讚時代》、《悅時代》、苗栗《協奏曲》、雲林《幸福好好》總計總銷22億元，為下半年營運添柴火！