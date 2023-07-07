關注美股6日走勢，S＆P500收盤下跌35.23點，下跌幅度0.79％，收在4,411.59點；道瓊指數下跌366.38點，下跌幅度1.07％，收在33,922.26點；那斯達克下跌112.61點，下跌幅度0.82％，收在13,679.04點；費半指數下跌44.83點，跌幅1.24％，收在3,577.49點。

第一金投顧分析，美國經濟數據強勁，就業及通膨數字，使得FED在7月升息機率大增至八成，加上美國傳言即將對中國AI相關租借伺服器的業務做出反制，此舉將影響亞馬遜、GOOGLE、臉書等在中國伺服器業務，也連帶衝 擊台灣AI伺服器產業，帶動台灣指數回檔。

就盤面型態來看，已出現高沒過高，但低破低的下降通道，短線上指數在月線之下，短期均線也同步失守並遠離，搭配近期除權息指數蒸發，導致指數有進一步拉回壓力，建議減碼觀望，等待止跌訊號出現，靜待指數重新站回五日線。

凱基投顧認為，電子、金融權值股連袂下跌，個別族群普遍拉回，電子股宜觀察止跌稍有轉強的緯創、世芯-KY、華星光，可做為AI概念股震盪後轉強的觀察重要指標，而6月營收亮眼族群例如砷化鎵、報價轉強的面板，以及個別族群留意電子驗證、銅箔基板等可個別族群留意。