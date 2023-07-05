經日本大型工會Rengo查訪，三月份在大型日企率先響應，應該幫員工調高薪水之後，現在加薪的效應已擴大至中小型日企，以及工會成員人數在三百人以下的公司行號。

根據Rengo最新資料，日人平均薪資上漲3.58%，即月薪可多領10,560日圓，約73.04美元，漲幅創1993年以來最大。三十年前的日本，加薪幅度一度高達3.9%。其中，這次中小型日企也加薪3.23%，也是創三十年最多。

日本民眾普遍加薪，是當地央行最關心的事件之一，也是影響目前超寬鬆政策利率改變的重要事項。行長植田和男一再強調，需要保持政策寬鬆，一直到加薪可將日本物價長期保持在目標值2%附近。

專家學者認為，日本物價上漲和勞動力緊縮正在拉抬薪資，明年薪水可望將繼續漲。同時，薪資上漲將有助於明年通膨穩定在2%的位置，迫央行不得不改變殖利率曲線控制的政策。

從20世紀90年代的資產泡沫化以來，日本薪資幾乎一直沒有調升，導致遠遠落後於OECD（經濟合作暨發展組織）成員國的平均水平。據悉，大型日企這次夏季獎金，預計將增3.9%，且連續第二年成長，但幅度可能有的多有的少。