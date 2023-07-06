美國在國慶假期間除了槍擊案頻傳，多處海灘也傳出鯊魚攻擊事件，光是在紐約，過去2天內就發生了至少5起襲擊，當局除了加強海岸巡邏，也呼籲民眾到海邊遊玩時務必結伴同行，叮囑遵守3大原則，但不必過度恐慌。

根據美國有線新聞網（CNN）、「ABC7新聞」6日報導，本週二（4日）一架無人機在紐約火島的羅伯特．摩西海灘（Robert Moses Beach）附近拍到一群鯊魚，數量約有50隻，而在同一天，一名15歲女孩在該海域游泳時遭不明生物咬傷。

Shark patrols are ramping up off Long Island beaches after five people were bitten in two days by marine animals that are likely sharks, authorities say. https://t.co/s6VqkgwIb9 — CNN (@CNN) July 6, 2023

同樣是週二，一名15歲男孩在吉斯米特海灘（Kismet Beach）衝浪時，被鯊魚咬傷了腳；另外還有一名49歲男子在松林海灘（Pines Beach）游泳期間，遭鯊魚咬傷手，一名女子在櫻桃林海灘（Cherry Grove Beach）游泳時，遭鯊魚咬傷大腿。

據悉，這些傷者都沒有生命危險，送醫治療後狀況良好，但接二連三發生鯊魚攻擊事件，在紐約史上可說是前所未聞。紐約州公園、娛樂及歷史保護辦公室主任戈爾曼（George Gorman）表示，目前仍無法確定這種情況是否尋常，研判鯊魚很有可能是為了覓食，才會愈來愈往海岸靠近，當局將加強使用無人機，對這種「新常態」進行監控。

Swimmers and local officials are on high alert following a recent uptick in shark attacks. At least five shark bites have been reported in recent days off New York's Long Island. We take a look at what's behind the increase. pic.twitter.com/riQbMGSNQH — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 5, 2023

報導指出，鯊魚襲擊事件聽起來駭人，但相較於開車上路或被蜜蜂叮咬造成的死亡風險，鯊魚的威脅仍相對輕微。佛羅里達州鯊魚研究項目負責人奈勒（Gavin Naylor）說，民眾只要遵守以下3件事，還是能安全地享受海灘時光：一、結伴到海裡游泳，避免落單；二、不要離開海岸太遠；三、和漁民或垂釣者所使用的誘餌保持距離。

根據佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）的資料，全球去年一共發生57起鯊魚無端攻擊事件，美國就佔了41起，其中8起發生在紐約，並未造成任何生命危險。