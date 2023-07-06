北美上周貨運鐵路運輸量下滑3.5％ 21:162023/07/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國鐵路協會（AAR）5日公布，北美上周（7月1日止）貨運鐵路運輸量下滑3.5％，為第二季劃上不完美句號，並延續前一季貨運量下滑趨勢。今年前26周北美鐵路運輸量下滑4％。AAR指出，民眾減少消費品支出連帶衝擊貨運需求。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023上半年中歐班列累計行駛8641列 同比增長16％ 《航運股》慧洋-KY處分船舶收益 6月每股稅前盈餘1.21元 橋頭科學園區「三橫三豎」路網成形 預計5年內完工 #貨運 #鐵路運輸 #AR #北美 #下滑 也許您會感興趣 推薦閱讀 《航運股》貨運量增但跌價 中菲行6月營收雙降 11:382023/07/06 財經 捷運汐東線7月底招標 成立廉政平台 14:322023/07/06 寶島 聯邦快遞宣布擴建桃機轉運中心 2025年投入營運 20:022023/07/06 財經 《半導體》昇陽半導體Q2營收登新高 營運拚逐季向上 10:382023/07/06 財經 《興櫃股》切入儲能及充電樁市場 聚恆明年拚上市 16:492023/07/06 財經 7旬嬤與痛共存30年 高壓氧治療助重獲新生 11:272023/07/06 健康 《時來運轉》運彩報報－【足球】歐洲U21決賽 中北美洲金盃八強預測 16:162023/07/06 體育 《時來運轉》運彩報報－日本職棒央聯關東內戰 橫濱王牌出馬扳倒巨人 16:212023/07/06 體育 舞林高手齊聚高雄國際街舞賽 成人組排舞冠軍獎金18萬 12:022023/07/06 生活 中捷橘線鄰軍機場跑道審議卡關 楊瓊瓔協調解套 17:042023/07/06 寶島 高雄輕軌違規穿越意外頻傳 捷運局斥9千萬於49路口設科技執法 16:152023/07/06 社會 日本名古屋港遭勒索病毒攻擊 將恢復貨櫃裝卸 14:272023/07/06 國際 全運會納霹靂舞為比賽項目 第二屆雲林國際街舞盛典預料人氣爆棚 17:402023/07/06 生活 艾力克斯熱衷羽球得筋膜炎 自豪「我是天才」惹李詠嫻白眼 14:202023/07/06 娛樂 高雄大樹舊鐵橋溼地爆紅 象鼻子祕境引人入勝 12:502023/07/06 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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