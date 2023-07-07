根據市調機構DSCC指出，今年6月智慧型手機領導品牌對於新機型的面板訂單量高於去年的100％；《彭博》最新數據也顯示，2023年4月智慧型手機的出貨量為2520萬支，年增400萬支；大陸手機大廠也率先調高2023年手機出貨目標，從3,700萬支上修至4,000萬支，調幅約8.1％。除了智慧型手機外，電視、IT相關產品庫存也逐漸進入尾聲，也透露著全球低迷已久的消費性電子漸露曙光。

一般而言，氣動元件經常用於消費性電子產品生產的組裝、品質控制與包裝等製程中。在組裝部分，氣動夾具和機械手臂等在自動化組裝線上可以精確及快速移動和安裝電子零配件。而壓力傳感器則常用於檢測自動化設備或氣動設施中的內部壓力及流量，以控制設備運作品質與效能。氣動元件也運用在包裝機械設備中，使產品快速、安全包裝完成，以利運輸和銷售。

疫情以來整體製造市場變化快速，許多公司透過擴大營運範圍與客戶以期分散風險，氣立同樣跟進，除了積極參與各類展覽增加優勢產品曝光度及爭取新客戶，伴隨著消費性電子庫存漸減，相關氣動元件產品需求預期緩步復甦，後續可望為氣立帶來回溫的營運動能。