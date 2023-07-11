小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電6月合併營收達1,564億元，月減11.4％、年減11.1％，上半年合併營收9,894億元，年減3.49％。法人指出，AI伺服器訂單對台積電上半年營運挹注有限，且不敵消費性電子逆風影響。

不過台積電第二季營收4,808.41億元，季減5.46％，符合財測預期區間，市場持續關注20日台積電法說會釋出消息。

此外，大部分的研究機構卻同時調高台積電目標價，包括：瑞銀證券賦予市場最高的740元，與摩根士丹利、凱基投顧、麥格理、匯豐、高盛證券同屬「台積電700元俱樂部」一員，展現無懼短期波動、擁抱長期成長態度。

【1】AI牌失靈？護國神山6月營收雙降

晶圓代工龍頭台積電6月合併營收達1,564億元，月減11.4％、年減11.1％，上半年合併營收9,894億元，年減3.49％。法人指出，AI伺服器訂單對台積電上半年營運挹注有限，且不敵消費性電子逆風影響。不過台積電第二季營收4,808.41億元，季減5.46％，符合財測預期區間，市場持續關注20日台積電法說會釋出消息。

【2】富邦、國泰６月獲利大爆發

壽險回神、銀行穩盤下，金控雙雄獲利大爆發，富邦金控6月稅後淨利173億元、國泰金控單月稅後大賺161億元，均創下歷史同期新高，壽險子公司有匯兌、股利及資本利得挹注，銀行則有升息利益與換匯（SWAP）收益，國泰人壽、富邦人壽、國泰世華銀、台北富邦銀當月獲利也寫下史上同期新高。

【3】金控H1超旺 十家賺破百億

14家金控上半年有十家稅後純益進入百億俱樂部，為史上「次多」紀錄，僅次於2021年同期的11家，比去年同期的六家大幅成長，6月14家金控合計稅後純益707億元，亦創歷史單月新高。

【4】制裁俄引憂 各國急將黃金運回

最新調查顯示，憂心西方凍結俄羅斯資產作為制裁帶來的衝擊，愈來愈多國家保險起見，將黃金儲備運回自家國內。

投資機構景順（Invesco）10日公布年度《全球主權資產管理研究》（Global Sovereign Asset Management Study），接受調查的85家主權財富基金和57家央行中，超過85％認為，下一個10年的通膨率，將高於上一個10年。

【5】財報周開跑 美股續強受考驗

美國財報周本周開跑，外界預料企業將交出獲利疲軟的成績，投資人將藉此評估美企處理高通膨、消費者需求緊縮和聯準會升息等挑戰的能力，檢視獲利財測是否足以支撐股價，意味著近期漲勢旺盛的美股將面臨一波考驗。