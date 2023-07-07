安格自7／10起得為融資融券交易 17:222023/07/07 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，安格（6684）自110年8月11日上櫃交易已滿六個月，且符合「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，因此安格將自7月10日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《興櫃股》旭東6月營收月增逾6成 逐步加溫中 北市「機退2.0」政策選址爭議 議員批毫無章法 遭傳「靠特權進北一女」怒告網友獲不起訴 高虹安回應了 #安格 #融資融券 #交易 #櫃買中心 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳福海巡訪后頭公托家園 盼各新設活動中心納托育共顧老幼 13:582023/07/07 生活 擴大投資、促進消費、發展科技、穩外貿 陸4招組合拳救經濟 09:432023/07/07 兩岸 《文創股》大宇資昨爆天量 這券商沖沖樂獲利千萬 11:182023/07/07 財經 《電腦設備》泓格壯大TPU生醫版圖 放眼世界前2大 12:182023/07/07 財經 部落不只有豐年祭 花東縱管處首推神話節慶 16:362023/07/07 生活 《國際金融》歐股停滯 重新檢視對中依賴 13:082023/07/07 財經 《金融》接軌國際永續揭露準則 83家上市櫃公司估打頭陣 08:082023/07/07 財經 完善新竹市福利 高虹安：原住民年滿55歲可領重陽敬老金 13:212023/07/07 寶島 苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心 將落腳北橫公路旁 15:072023/07/07 生活 《其他電子》鴻海參與Telexistence融資 將合作量產機器人 09:582023/07/07 財經 美如何在台灣大選保持中立？ AIT主席親曝「這樣做」 11:302023/07/07 政治 《數位雲端》宏碁資訊騰「雲」 6月、Q2、H1營收皆創高 14:482023/07/07 財經 鬼扯吃檳榔沒喝酒 法官一查「4次累犯」當場改判重罰 11:372023/07/07 社會 大陸庫存、到港量雙降 鐵礦價連3漲 16:142023/07/07 財經 510萬養老金被騙光 老翁助警釣出「假理專」逮3車手 16:502023/07/07 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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