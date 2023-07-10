台灣房屋根據聯徵中心資料統計，高雄第1季房貸件數最多的5大熱門路段。（台灣房屋提供／柯宗緯高雄傳真）

台灣房屋根據聯徵中心資料統計，高雄第1季房貸件數最多的5大熱門路段，冠軍為三民區同盟一路，為全市唯一衝破300件的路段。房仲分析，該路段一側整排為綠化公園，近愛河之心，且擁有高醫商圈的優渥生活機能，而每戶平均鑑估房價約為876萬元。

台灣房屋指出，高雄第1季熱門購屋路段前5名出爐，根據聯徵中心資料統計房貸件數結果，冠軍為三民區同盟一路，樣本數達349件；亞軍為鳳山區的瑞興路有172件；橋頭新市鎮的橋都路，以119件位居第3；仁武澄德重劃區的八德東路與京吉三路，各以111及105件分居第4、5名。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪分析，三民區、鳳山區為高雄傳統購屋熱區，交易表現名列前茅，以冠軍路段三民區同盟一路來說，路段一側整排為綠化公園，近愛河之心且擁有高醫商圈的優渥生活機能，近期主要受預售大案「郡都當代」交屋推升熱度。

蔡志豪指出，除了市區，橋頭新市鎮、仁武澄德重劃區等蛋白區表現出色，這些重劃區大樓推案量高，住宅選擇性多元、房價也較市區親民，因此磁吸不少自用與投資買盤進場。

另外，觀察Q15大熱門路段，平均鑑估房價約落在700萬到800萬元左右，其中冠軍路段同盟一路，平均鑑估房價最高，約為876萬元，橋頭新市鎮的橋都路，平均鑑估房價則為697萬元，為5大路段中，房價最親民的路段。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察5大熱門路段平均房價及路段新建案，多以小宅當道，足見在高房價時代，加上少子化、家戶人口縮減等因素，這些總價千萬元有找，親民好入手的小宅物件，相對備受青睞。不過，這些物件多為預售，未來有補漲空間。

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