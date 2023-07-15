高雄56歲陳姓男子日前到銀行辦事情，但由於天氣太熱，倒臥在人行道上，正巧對面派出所員警準備巡邏外出，立即發現陳男並上前關心，隨即通報119到場，同時在旁撐傘幫忙遮陽。經過一陣休息，陳男神情痛苦、面色蒼白表示，自己心臟痛，但休息一下就好，員警聽聞後仍不放心，協助將陳男送醫，所幸送醫後無大礙。

13日上午9時許，陳男行走在三民區建國三路、中華三路人行道時，突然神情痛苦倒地，正巧對面是三民一分局三民派出所，當時派出所員警正準備外出巡邏，發現陳男獨自一人倒臥在地，立即跑上前關心。

員警輕拍陳男右肩，不停呼喊「先生、先生」，但陳男表情相當痛苦，面色慘白說不上話，員警立即到一旁銀行，向民眾借雨傘給陳男遮陽，避免烈陽加劇陳男身體不適。

過了些許時間，陳男身體才慢慢回復狀態，他向員警表示，本來要到銀行辦事情，來到銀行前的人行道路口時，疑似烈陽曝曬、天氣太熱，導致心臟突然劇痛，他不堪忍受暈眩倒在地上，員警上前關心時第一時間無力說話、呼救。

後續救護人員抵達時，在陳男身上發現隨身攜帶的藥物，雖陳男頻頻說休息一下就好，但員警仍擔心陳男身體狀況，還是協助送醫，所幸無大礙。陳男事後表示，幸好當時有員警在附近，不然後果不堪設想。