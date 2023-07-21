交通新制7月1日上路至今才3周，全台已經有大大小小相關陳抗遊行，昨天起連續3天更有行人路權團體、運輸業工會、高中生團體等輪流上街頭。為何一個想要解決「行人地獄」惡名的法規，卻搞得人車都不開心？更奇特的是，像今日運輸業工會的陳抗，竟也有照理說立場對立的行人路權團體去聲援，兩者提出的解決方案還幾乎一樣，誰說行人路權與車輛路權不能兼顧呢？

眾所周知，改善交通有三E：工程（Engineering）、教育（Education）、執法（Enforcement），交通工程應該放在首位，其次是教育，執法是最後手段。

以交通工程而言，應該從道路規劃源頭解決：路段部分，應該要車道瘦身，廣設人行道，人行道可挖停車彎增設更多卸貨車格，讓行人和車輛雙贏；路口部分，行穿線退縮、設庇護島，大型路口設置圓環以免左轉車輛「西瓜切」，甚至人行道中段設置行人專用紅綠燈，讓行人可以在同向車輛左轉時過一半馬路……以上都是近年來相當主流的意見。

陳抗現場中，行人路權團體指出，交通部應該把人行道做出來，挖停車彎，讓貨車司機可以停車、走上人行道運貨，這些工程都做好，執法才有意義。貨運工會也強烈主張，應該從道路規劃源頭解決，將道路瘦身，廣設人行道，挖停車彎，增設更多卸貨車格，才能兼顧交通安全和消費者的宅配需求，從根本改善違規停車的問題。兩個不同團體提出的解決方案幾乎一樣，看來，行人與車輛的立場並非必然會對立。