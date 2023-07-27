因應杜蘇芮颱風可能帶來的威脅，陸軍第四作戰協力各地方政府執行災防兵力編組，已增派至4941員。（軍方提供／林雅惠高雄傳真）

因應杜蘇芮颱風可能帶來的威脅，陸軍第四作戰協力各地方政府執行災防兵力編組，已增派至4941員；另已備妥挖土機、膠舟、生命探測器及推土機等機具，待命支援。

第四作戰區表示，為守護南部地區民眾生命財產安全，昨日配合地方政府防災需要，計派遣61員官兵至屏東林邊鄉、高雄茂林、六龜、甲仙等地區，執行預防性撤離、沙包堆置暨載運物資等任務，共協助344人撤離、200包沙包堆置。

考量今日颱風威脅可能更為劇烈，作戰區進駐各縣市鄉鎮區公所的聯絡官、情蒐官及先遣兵力達151員、各類機具車輛計34輛，並置重點於山區及潛勢危險區域，期能協助地方快速應變災防處置。

今日上午風雨間歇之際，四戰區官兵在地方里長、當地後備輔導幹部及警察同仁帶領下，逐一探視並協力將居民安置到安全的處所。

在官兵執行救災同時，也有許多熱心團體，如後備軍人輔導中心及慈濟，紛紛到官兵進駐的處所，第四戰區表示，在「超前部署，預置兵力」的指導原則下，將配合地方政府，達成災防任務。