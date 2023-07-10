根據TrendForce最新報告顯示，全球虛擬拍攝LED顯示屏市場在2022年產值約成長至4.31億美元、年增52%。「三元色多元LED虛擬視創空間」於林口影視城正式開幕，為台灣首座建置於電視台內、依照Netflix Partner Center規範打造之最高規格LED虛擬棚，其工程建置聯手全球LED影像處理器龍頭Brompton、虛擬影像軟體領導品牌Pixotope，以及Sony等全球頂尖品牌，企圖推升台灣LED虛擬棚硬體實力、接軌國際影視市場。

三元色多元LED虛擬視創空間CYANS LED Virtual Studio位於新北林口影視城中的民視數位媒體總部，不但能完美支援Full 4K、60P格率系統拍攝及錄製，也支持多機Muilticam分頻多視角作業，最多可達電視4機製播。採用Brompton SX40 LED處理器，提供領先業界的7680 Hz刷新率以及120FPS偵頻率，最高格率達240格/秒；搭配Pixotope完整原生UNREAL引擎系統，能即時快速換景，打造出極度逼真細膩、流暢無阻的視覺效果。在軟體整合方面，三元色多元LED虛擬視創空間攜手「大吉翔影像」與「傑出文創J-TRUE Creation」等黃金陣容，協助租借方產製各種虛實結合的影像作品。

過去幾年來，新冠疫情對全球影視產業發展所造成的困境，推動了虛擬拍攝技術的大幅躍進。相較於傳統拍攝模式，虛擬拍攝更具成本效益，並提供高效靈活的影像製作方式，能解決外景拍攝最棘手的天候與地理條件限制、降低換景改景的人力、時間與裝潢耗材；可直接視覺呈現3D場景，有助融入氛圍；同時，相比綠幕虛擬棚拍攝，LED顯示屏的應用更多元，能大量節省製作時間、提升作品質感。挾著不勝枚舉的優勢，虛擬影視製作在近期全球影視娛樂產業中大興其道。