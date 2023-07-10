老翁持獵槍射擊門後的太太。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

老翁持獵槍射擊門後的太太。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉某處民宅9日發生槍擊案，92歲丁姓老翁懷疑77歲妻子有老王而起口角，妻子進房間後將門鎖上，丁嫌遂持獵槍對房門開槍射擊，導致站立於門後的妻子腹部及腿部中彈。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，並向宜蘭地方法院聲請緊急保護令。

據了解，丁翁是老榮民，目前與妻子、次子同住，夫妻結婚多年，因感情不睦長期分房睡，且彼此互動不佳。昨日清晨6時，2人又起口角，丁妻返回房間關上房門，丁翁懷疑妻子帶男友回家躲進房內，便持獵槍朝房門開一槍，剛好擊中站在門後的丁妻。

在隔壁房睡覺的次子聽到槍響，跑出來看到父親持槍射傷母親，趕緊報警處理，丁妻的右大腿及腹部都有槍傷，送醫手術後無生命危險，意識清楚；警方在屋內查扣1把美製雙管獵槍、24顆霰彈（1顆已擊發），把涉案丁翁帶回偵辦。

經查丁翁持有美製獵槍，依自衛槍枝管理條例合法申請持有，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂等罪嫌移送宜檢偵辦，並由宜警羅東分局向地院聲請緊急保護令。