展望後市，暑假旺季將帶動餐飲與國旅住房商機，為擴大搶攻餐飲美食商機，六福旅遊集團以「永續食癒」為主軸，自辦線上「美食旅展」將於7月14日開跑，最低43折，包含六福萬怡「一泊三食」專案買8,999元就送總值9,000元優惠券、關西六福莊「樂農遊」 走進淺山體驗自然、絕對不能錯過美食旅展期間獨賣的熱銷商品「美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，都將有效挹注營收，帶動下半年績效表現。

6月隨著會考結束、畢業季到來和即將迎來的暑假旺季，加上國境開放，各大國際展覽如期開跑，國際客回籠，加上六福村水樂園開幕，夏日祭典正式展開，六福村以「部落狂歡X達努之戰」強力吸客，園區內濃濃的南太平洋風情，從國際級的薩摩亞HAKA戰舞遊行、瘋狂的水槍大戰、熱力引爆的電音派對、精采絕倫的薩摩亞火舞及璀璨煙火秀，不僅滿足求新求變的年輕族群，更讓全家人創造美好旅遊回憶。

六福莊則抓準暑期商機，推出多種生態營隊，搶攻暑假大餅。在2023台北國際電腦展帶動下，展覽期間台北六福萬怡酒店住房率也有近九成表現，帶動六福6月營收大幅成長。