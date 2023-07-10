媒體報導稱，美國施壓台灣開發生物戰劑。美國在台協會（AIT）今天表示，美國是首批簽署「禁止生物武器公約」的國家，該公約明令不得發展生物武器，亦不得協助或鼓勵任何組織製造、取得生物武器。

有媒體今天報導，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，並召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物戰劑。外交部今天駁斥指出，這是散播虛假消息，意圖破壞民眾對政府及台美夥伴關係的信心，居心叵測。

AIT發言人向中央社表示，1972年時，美國是「禁止生物武器公約」的首批簽署國之一，該公約於1975年生效，規範簽署國絕不得開發、生產、儲存或以其他方式獲取或保留生物武器，包括類型與數量不適於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的之武器、設備或運載工具。

AIT發言人指出，公約並規定，不得轉讓生物武器，或以各種方式協助、鼓勵、誘使任何單位，製造與獲取生物製劑、毒素、武器、設備或運載工具。

AIT發言人表示，在美國國務院網站上，可以查閱到「禁止生物武器公約」所列的各種詳細限制，這是美國的政策。

此外，外交部指出，少數特定媒體自2022年開始，就以無中生有、移花接木的報導方式，企圖在國際地緣政治動盪、亟需政府與人民團結一致對外之時，或見縫插針、斷章取義，或引用無法證實來源之消息，製造聳動新聞。

外交部呼籲，少數特定媒體人士甘做統戰假訊息的在地協力者，不僅讓該媒體本身數十年來的努力付之流水，也讓台灣引以為傲的新聞自由環境蒙塵，更將嚴重損害台灣國家利益。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120710