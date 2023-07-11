泰國曼谷東部的叻甲挽縣（Lat Krabang）昨（10）日晚間發生施工中的高架橋突然倒塌意外，釀成2人死亡、13人受傷。

泰國曼谷一座正在建造的高架橋10日晚間突然倒塌。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）、泰國公視（Thai PBS）報導，10日晚間6時左右，曼谷叻甲挽縣一座正在施工建造的高架橋突然應聲倒塌，橋樑建築壓垮下方轎車及機車，造成其中一輛車內的2人當場死亡，另外有13人受傷。

畫面顯示，高架橋倒塌時發出轟隆巨響，現場煙霧瀰漫。

泰國曼谷一座建造中的高架橋10日晚間突然倒塌。

倒塌的高架橋路段是連接安努（On Nut）地區與叻甲挽縣一座全長2.2公里高架橋建設計畫中的一段，倒塌路段約長500公尺。這座高架橋原本預計明（2024）年竣工。

曼谷一座施工中的高架橋10日晚間突然倒塌。

初步調查顯示，一台原本正在吊起4車道混凝土路段的吊車突然翻覆，導致整個路段墜落至地面，釀成重大意外。

曼谷當局表示，其中一名死者為負責監工的工程師。

這起意外導致附近交通封閉及停電。