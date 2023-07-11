恆生科技股指數漲2.1%，成份股普遍上漲，僅商湯跌2.7%。蔚來漲12%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲逾8%，萬國數據漲逾6%。新能源車概念股理想汽車亦漲近4.6%。

澳門機場6月旅客數創下今年單月新高，博奕股連袂走高，銀娛漲4.7%，金沙中國漲4.2%，永利澳門和美高梅中國均漲5.2%，澳博漲3%。

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