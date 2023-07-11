恆生科技股指數漲2.1%，成份股普遍上漲，僅商湯跌2.7%。蔚來漲12%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲逾8%，萬國數據漲逾6%。新能源車概念股理想汽車亦漲近4.6%。
澳門機場6月旅客數創下今年單月新高，博奕股連袂走高，銀娛漲4.7%，金沙中國漲4.2%，永利澳門和美高梅中國均漲5.2%，澳博漲3%。
聯準會的升息周期似乎已接近尾聲及人民幣轉強帶來激勵，周二香港恆生指數開高走高，目前上漲1.6%，報18780.27點。國企股(H股)暫漲1.7%，報6342.05點。
恆生科技股指數漲2.1%，成份股普遍上漲，僅商湯跌2.7%。蔚來漲12%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲逾8%，萬國數據漲逾6%。新能源車概念股理想汽車亦漲近4.6%。
澳門機場6月旅客數創下今年單月新高，博奕股連袂走高，銀娛漲4.7%，金沙中國漲4.2%，永利澳門和美高梅中國均漲5.2%，澳博漲3%。
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