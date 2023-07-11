巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Pena Palacios）11日率多名未來執政重要閣員抵台訪問，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。對此，前大使介文汲11日就表示，「他國內的事情百廢待興，跑台灣這一趟若是他空手而回的話，事實上這問題就大了」，引發討論。

介文汲11日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「其實巴拉圭總統還沒上任就跑台灣來，我是覺得一則以喜，一則以憂，他國內的事情百廢待興，跑台灣這一趟若是他空手而回的話，事實上這問題就大了」，介文汲更說，「巴拉圭上一任總統曾經在一年多前，公開跟台灣要十億多美金的貸款，有上一個總統的例子，這個就會變成現在如果他來，會不會又要有新的承諾？」

介文汲更說，「因為現在台灣給人家的感覺是很肯花錢的，所以他來這一趟如果是為了來看老朋友，這不是很奇怪嗎？」介文汲最後更認為，「國與國之間只有利益的關係，要這麼勞師動眾來一趟，蔡英文心裡一定有數，就是『你會不會有新的需求？需求要多少？』我是覺得以我們過去跟這些國家打交道的經驗，這一方面蔡英文要準備面臨新的需求」。