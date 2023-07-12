屏東櫻馫興業股份有限公司涉嫌將過期粉圓改標，雄檢起訴該公司及呂姓負責人。（本報資料照）

炎炎夏日珍珠粉圓飲品深受民眾歡迎，不過屏東縣一家經營蔬食等加工食品進出口的公司，卻涉嫌將過期粉圓改標，甚至外銷到日本，不法獲利313餘萬元，檢警到工廠搜索時，還查獲逾期原料及食品多達36公噸，依照食品安全衛生管理法等罪嫌依法起訴。

起訴書指出，該營業處所和工廠就設在屏東縣九如鄉，呂姓負責人原本看上日本的珍珠奶茶熱潮，於2019年與一家廠商合作投資製作生產珍珠粉圓，並計畫出口銷售日本。未料去年3月間，他指示幾名不知情員工將逾期的珍珠粉圓原料包裝，另分裝成小包裝，重新打印有效日期2年，再把這批粉圓對外販售給下游廠商，並由下游出貨到日本，賣給不知情的消費者食用。

經高雄地方檢察署檢察官指揮法務部調查局高雄市調查處偵辦，分別在公司營業處所及工廠內，搜索查獲逾期原料或食品，共計36公噸811公斤。並偕同屏束縣政府衛生局及衛生福利部食品菓物管理署南區管理中心行政稽查，調出出貨紀錄，發現從去年5月至11月間，已出貨27公噸粉圓到日本，獲利至少313萬餘元。

雄檢偵辦時，呂男否認犯行，並表示這批粉圓是他在原料到期前包裝而成，且日本法規沒有保存期限，僅賞味期限，他是根據日本法規，將包裝日加2年後，標示賞味期限。

檢調傳喚呂男公司多名員工作證，稱確實有依照呂男指示分裝，根據相關事證，依照食品安全衛生管理法、行使偽造變造或登載不實之文書罪、詐欺取財等罪嫌依法起訴呂男和該公司。