大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，今年買方有降價預期心理，且市場交易低迷，主力都會區稅收多數降低，惟近幾年房價上揚，都會區價格大幅攀高，尤其台南市、高雄市漲勢凶，買方外溢到嘉義市及屏東縣，造就其逆勢走揚之姿。

綜觀各縣市個人房地合一稅，納稅王仍然是台中市，上半年31.73億，但年減幅也達1成，台南市表現慘淡，今年上半年11.97億元，與去年同期相比重跌33.4％，新北市是六都中唯一有成長的區域，今年稅收25.57億元、年增3.6％。

至於六都以外縣市，今年上半年個人房地合一稅破億的共有9個縣市，僅屏東縣、嘉義市及宜蘭縣今年稅收增加，房市多頭時的交易大熱門新竹縣市今年稅收大跌，新竹市上半年稅收5.54億，跟去年同期比少了約1.5億元、年減21.7％，新竹縣稅收也大幅縮水，今年5.18億比去年少了3億多元，年減37.5％。 郎美囡分析，從稅收數據可觀察出今年主要都會區的成交價表現不佳，由於價格在高點，但話題性弱化，政府打炒房政策一波波，買賣雙方的觀望心態濃厚，雖然平均地權條例子法上路前擠出提前布局的買氣，但整體交易量依然緊縮，買方擔憂套在高點，價格也不易向上挺進，以增值部分課稅的房地合一稅必然減少。

此外，科技園區雖有就業人口支撐，但投資客消散後交易相對低落，故新竹縣市、南二都上半年表現不佳，反觀其外圍區域，如屏東縣、嘉義市反而因此受惠，吸收不少首購、換屋或置產的買方，至於宜蘭縣除了自住換屋買盤，長期吸納雙北的退休族，加上其有休閒觀光利多，故稅收還有漲幅。