近來不少台劇在韓國上映，同時吹起一股台流風潮，經統計2023年1至4月來台旅客已超過162萬人次，韓國也首次登上海外旅客訪台國家第一名，屏東縣政府抓緊熱潮，於6月13日赴韓參加「第36屆台灣觀光協會TVA／韓國旅行業協會KATA台韓觀光交流會議」，積極探討疫後雙方互訪策略，交流尋求疫後合作。

屏東縣政府為延續並加強韓國「瘋台灣」熱潮，吸引更多韓國旅客到訪屏東旅遊，將於15日舉辦專屬屏東的韓國首爾地區觀光推廣活動「瘋台灣來屏東！」。

屏縣府也號召屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟和屏東縣觀光創生聯盟等業界組團，共赴首爾行銷屏東觀光，與韓國當地旅遊業者及媒體進行多方討論交流，拓展屏東旅遊觀光魅力，積極布局並開闢韓國旅遊客源，讓屏東可以在競爭更為激烈的疫後國際觀光市場搶佔消費者心智。

屏縣府交通旅遊處表示，為提升國際旅遊市場能見度，縣府依據海外目標市場客群偏好制定行銷計畫，辦理推廣說明會，透過海外廣告宣傳、數位行銷，且邀請東南亞網紅KOL來屏東觀光。

也將結合外交部、業界協會等多元管道，以屏東「節慶活動」和「主題式旅遊」為主軸，傳遞屏東美食、傳統原民、六堆客家歷史等多元文化，加大海外宣傳力道開拓國際客源，掌握快速提升屏東國際觀光機會，增進國際旅客來屏東觀光旅遊意願，加強實際送客機制，達到國際旅客來屏東觀光人數增長目的。