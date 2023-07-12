中央紀委國家監委網站12日通報，上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開履歷顯示，董雲虎出生於1962年12月，漢族，浙江仙居人，中共黨員，1986年7月參加工作，研究生，哲學碩士，教授，1994年起為享受政府特殊津貼專家，1995年被國務院授予「 全國先進工作者」 稱號。

董雲虎1979年起先後在杭州大學、南開大學哲學系學習，畢業後進入中央黨校工作，曾任馬列所一室副主任、人權研究中心（馬列所人權研究室）主任、馬列所副所長兼人權研究中心（人權研究室）主任等職。這期間他於1995年10月至1997年8月掛職任中央外宣辦人權研究室主任、中國人權研究會辦公室主任。

1997年開始，董雲虎長期在中央外宣辦任職，先後任中央外宣辦（國務院新聞辦）七局局長、中國人權研究會辦公室主任，中央外宣辦七局局長、中國人權研究會副會長兼祕書長，中央對外宣傳辦公室副主任，國務院新聞辦公室副主任。

2011年12月，董雲虎赴地方任職，擔任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長；2015年調任上海市委常委、宣傳部部長，2018年1月任上海市政協主席、黨組書記，後卸任市委常委、宣傳部部長職務。

大陸極目新聞報導，今年1月15日，上海市十六屆人大一次會議舉行第四次全體會議，董雲虎當選上海市十六屆人大常委會主任，直至此番落馬。

董雲虎落馬十分突然，兩天前他還曾公開露面。

據上海人大微信公眾號消息，7月10日下午，市人大常委會主任董雲虎赴上海社會科學院調研，並與專家學者座談交流。

董雲虎在調研中指出，上海社科院要在市委的領導下，發揮好理論基地優勢、高端智庫優勢、專業研究優勢，立足新時代新征程中國式現代化發展需要，深入研究上海現代化建設和城市發展規律，聚焦民主與法治兩大主題，堅持問題導向、創新導向、品質導向，深化對人大工作規律特點、目標任務、實踐要求的研究，主動參與上海人大各方面各領域工作，不斷推出高品質研究成果，為推動上海人大工作高品質發展發揮積極作用。

中央紀委國家監委近期打「虎」頻繁。極目新聞記者梳理發現，董雲虎是今年第27名落馬的中管幹部。