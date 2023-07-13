為穩定國內物價，中央銀行111年3月起連續5度升息，累計升息3碼，惟為減輕無自有住宅民眾房貸款資金壓力，政府自去年3月23日起推出青安貸款基準利率減半碼調升之優惠措施，並實施至113年底止，並宣布再度延後。

因青安貸款相較市場大部分房屋貸款具有較低利率優勢，致111年受理及撥貸之戶數與金額均大幅成長，撥貸戶數為1.7萬戶、金額894億元，為近4年來最高，分別較110年增加23.7%、38.4%，終止連續5年負成長。本項貸款自99年12月開辦迄今(112)年5月底共計撥貸34.2萬戶，撥貸總額1兆4260億元。

近年平均每戶貸款金額呈增加趨勢，111年達520萬元，首見超過500萬元水準，今年1-5月續增至537萬元，若觀察男女性之平均撥貸金額，男性貸款金額均高於女性，平均為女性的1.1倍。

就貸款利率走勢來看，近兩年利率明顯走升，今年5月青安貸款一段式利率為2.03%，二段式機動利率第1-2年為1.82%，較五大銀行新承作購屋貸款利率2.10%，分別低0.07個、0.28個百分點，仍為房貨市場上較為優惠的利率。