MAGiC TOUCH，於7月限定門市推出全新力作「大滿溢」系列。（爭鮮集團提供／朱世凱台北傳真）

WAT聯名雞尾酒加上MAGiC TOUCH唐揚炸雞組合特價200元（原價240元）。（爭鮮集團提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

爭鮮集團旗下品牌MAGiC TOUCH，14日於台北林森北路、長春路交界口開設新門市，主打宵夜場，從下午4點營業到凌晨3點，新穎創意的手法呈現跨國界創新料理開幕滿額還送抵用券。

MAGiC TOUCH開幕首三日（14日至16日）於林森店消費滿800元，送300元抵用券；購買漂浮抹茶拿鐵享半價（原價110元）。開幕至31日前，來店購買御品松葉蟹（半切）可享399元優惠價（原價499元）；憑欣欣秀泰影城電影票根消費滿500元，送鹽烤鯖魚1份。17日至23日消費北海道厚切干貝享買1送1；24日至31日消費一本星鰻享優惠60元（原價80元）。

7月起推出全新力作「大滿溢」系列，顧名思義以視覺性的滿溢及豐厚度呈現。13款餐點包括盛載滿滿鮭卵、豪邁超厚切蒲燒鰻、甜蝦疊出新高度等，口味多元、豐厚餡料增量鉅獻。另也推薦3款北海道產地直送生食極品「鮭卵大干貝」、「海膽大干貝堡」、「雙貝爆爆」滑嫩鮮甜相當滿足。

炎熱夏天到來，7月MAGiC TOUCH更跨界聯手時髦雞尾酒品牌WAT，獨家聯名限定推出「紫蘇紅蘋氣泡雞尾酒」。由WAT團隊親自研發、爭鮮共同監製，以夏季味蕾新選擇為發想，選用清新紫蘇與熟甜蘋果結合，搭配四季烏龍的白花茶香，搖盪出爽口生津的滋味，此多層次風味搭配壽司餐點、特色烤炸物等下酒菜，口感上十分討喜。此次更推出WAT聯名雞尾酒加上唐揚炸雞組合特價200元（原價240元）。

瓶標設計以MAGiC TOUCH全新店裝主要靈魂角色「奮戰的貓將軍」與日式紫蘇風味為主要發想概念，融合年輕時髦的街頭塗鴉與浮世繪線條，呈現出當代復古又新潮的設計。即日起於MAGiC TOUCH全台門市皆可購買，單瓶160元，瓶標撕開還有機會獲得「老闆請客加送1瓶」驚喜，限量供應。

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