過去3年，飽受新冠病毒凌遲的國泰航空，因受疫情所迫，不僅停飛大部分航班，同時也因為沒班可飛，大量員工遭到精簡。不過，終於雨過天晴，國泰航空2022上半年的旅客只有33.5萬人，但2023年同期飆漲超過23倍，來到782萬名左右。

這家擁有76年曆史的航空公司說，自己北美、英國以及澳洲等長程航線，深受旅客愛戴，特別是學生族群。因此，2023上半年的載客率為87.2%，較去年同期59.2%相比，確實是成長不少。

消息一傳到港股後，國泰航空一度飆升6.3%，股價也創下近7個月最高，遠遠超過恆生指數僅0.3%漲幅。不只國泰航空，全世界的航空業者幾乎都是賺飽飽，紛紛增加飛機數量以及提升飛行班次。

國泰航空表示，現在正逢7、8月傳統旅遊旺季，營運前景一片大好。雖然夏季貨運需求預估將持平，但正在為下半年需求回升做好準備。國泰航空預估上半年合併稅後淨利在40至45億港幣之間，其中也包括出脫中國國際航空（Air China），約1.9%股份所帶來的一次性獲利。

1年之前的上半年還虧損50億港幣的國泰航空，路透社預估，2023財年的獲利大概是39.2億港幣，若與2022同期大虧71.6億港幣相較，兩者簡直不可同日而語。