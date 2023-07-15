高雄孕婦即將臨盆，員警鳴笛開道護送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄33歲陳姓男子日前中午突然跑到派出所，驚慌表示「孩子要出生了」，並稱在家待產妻子突然劇烈腹痛，原打算與妻子搭乘計程車到醫院生產，不料途中塞車動彈不得，見妻子痛苦難耐，才請求員警幫忙開道。員警立即出動警車鳴笛，計程車緊追在後，讓原本半小時路程縮短成10分鐘，幫助陳妻順利生下健康寶寶。

13日中午12時許，陳男突然跑到三民二分局陽明派出所內，驚慌的向值勤的員警表示「孩子要出生了」，並稱稍早在家待產的妻子腹部突然劇烈疼痛，疑似要臨盆，他雖然立即叫計程車與妻子到醫院生產，無奈當時正值交通尖峰時段，車流量多，導致計程車塞在車陣中動彈不得。

陳男緊急之下，見前方有派出所，立即請司機停在路邊，自己到所內求助。員警了解後，立即出動警車鳴笛開道，計程車尾隨在後方，讓原本需半小時的車程，縮短僅用了10分鐘就抵達醫院，隨後員警不忘攙扶行動不便的陳妻坐上輪椅並將隨身物品交付給陳男，讓陳男能馬上推著陳妻進入醫院，並順利生產；事後陳男致電給派出所，表達對當時員警的感激之情。