中國官方此前任命沈斌擔任上海教區主教，但因未得到梵蒂岡的批准，遭到外界熱議。對此，梵蒂岡15日發表聲明指，教宗方濟各已經批准了中國對上海教區新主教的任命，但指責北京沒有提前與梵蒂岡進行協商，違反了雙邊協議。

梵蒂岡國務卿帕羅林樞機15日向媒體表示，北京在沈斌的任命和之前江西余江主教彭衛照的任命上都沒有徵詢教宗的意見，也沒有向教宗通報。教宗為此感到非常遺憾。帕羅林批評，這種方式似乎「無視梵蒂岡與中方多年建立的對話與合作精神」。

沈斌自2010年以來一直擔任海門主教，其任命得到過梵蒂岡的批准。幾個月前，獲得中國官方批准的中國主教團就將沈斌從江蘇省的海門教區調至上海教區擔任主教。外界認為，中國方面為沈斌舉行就職典禮的活動並沒有得到梵蒂岡的批准，因此違反了梵中關於主教任命的協議。

美國之音報導，北京與梵蒂岡在2018年9月簽署了中國區主教任命臨時協議，有效期為兩年。此後大體上是兩年續約一次，第一次是在2020年，第二次在2022年。協議內容雖然一直都沒有公布，但外界知道，雙方是就主教任命程序達成的一些基本準則。

報導指，秘密協議的達成為雙方在主教任命這一容易引起爭議的問題上達成了某種合作的共識，為緩解雙方因此而產生的緊張關係起到了一定的作用。

但該協議也受到海外一些天主教人士的反對，他們認為協議無助於中國大陸天主教徒的宗教自由權利和生存環境的改善。香港教區前樞機主教陳日君對這個協議持強烈的批評立場。