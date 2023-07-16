日本一列山陽新幹線列車，15日晚間在山口縣內行駛時，接獲乘客通報有人持刀，造成這列新幹線緊急停靠JR新山口站，亮刀男子隨即遭警方依現行犯逮捕。

日本電視台（Nippon TV）報導，被警方逮捕的是居無定所且無業的27歲竹內翔平。

警方與JR西日本公司表示，7月15日晚間7時45分左右，開往新大阪站的山陽新幹線瑞穗號列車，在新下關站及厚狹站間行駛時，有乘客向JR西日本客服中心通報「車上有人持刀」。

瑞穗號列車因此緊急停靠新山口站，而獲報趕來的山口南警察署警員，當場在月台上逮捕竹內，所幸無人在這起騷動中受傷。

竹內身上共攜帶兩把刀，長度各約15.5公分及12公分，警方正釐清持刀動機等狀況。JR西日本表示，這起騷動造成山陽新幹線7個班次受影響，最多誤點28分鐘，影響乘客數約1700人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120716