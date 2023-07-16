716公平正義救台灣遊行今下午2時登場。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘等民間團體皆到場力挺。儘管當時氣溫飆破35度，現場仍擠滿人潮，甚至不畏炎熱帶著孩子趕至現場，希望政府能聽見人民的心聲。就有民眾表示「過去支持蔡政府現在很失望」，一旁的國小兒子也高喊「買不起房子」

「以前我也投過蔡英文，但我對蔡政府非常失望」，受訪者王小姐表示，今天下午一點半就帶著國小低年級的孩子來到現場，就是要支持居住正義，她的房子購入價格很高，但地段很偏遠，「憑甚麼我花這麼多錢卻只能買到這種房子？ 」，至於支持哪位2024總統候選人，則尚在觀望當中。

記者詢問王小姐就讀小二的兒子，知道今天為甚麼要來參加遊行嗎？小弟弟則清楚的回答，「因為我怕以後買不起房子」，甚至說出台北市一坪房子可能就要85萬。可見高房價對於台灣人民的壓力，就連小朋友也能夠體會。

另一位受訪者林先生也說，「蔡政府答應人民的事情，很多根本就沒有做到」，並表明今天也是為了相挺居住正義，特地從桃園北上來參加遊行，「8年20萬社宅現在完成多少戶了？」